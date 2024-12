DI VAIO, Pronti ad anticipare qualche acquisto a gennaio

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio, intervenuto a Sky Sport prima del match contro il Verona (18° turno di Serie A), ha fatto il punto sul mercato e sull'avvio di stagione del Bologna. Queste le sue principali dichiarazioni: "Staremo attenti sul mercato, proprio come abbiamo fatto l'anno scorso. Se c'è la possibilità di anticipare un'operazione legata a qualche giocatore per noi di prospettiva, la valuteremo... Vogliamo fare come con Castro. Oggi abbiamo una rosa lunga, ben coperta. Vedremo cosa ci proporrà il mese di gennaio, po' decideremo il da farsi".