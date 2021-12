DI MARZIO, Vlahovic vuole rimanere fino a giugno

Gianluca Di Marzio è intervenuto a Scanner, rubrica di approfondimento di TMW Radio, parlando del suo ultimo libro sul calciomercato: "Quando confessavo che avrei voluto recuperare parte degli aneddoti non utilizzati del primo libro, mi sono reso contro che sarebbe stato una brutta copia, invece creando questa sorta di almanacco dell'anno solare che sta per concludersi credo possa diventare una sorta di rituale, che ogni anno racconti i retroscena del calciomercato. Una guida per il tifoso, per gli addetti ai lavori, per i direttori sportivi. Sono fonti dirette, dai protagonisti delle operazioni. Sono tutte cifre realmente verificate con le società".

Qual è l'operazione per la quale ha dovuto lavorare di più? "Più che una trattativa, una squadra: la Salernitana. C'era molta reticenza nel fornire i reali importi di determinate operazioni. Quella più particolare è sicuramente Tonali. Alcune cifre sembrano scritte per un film, ma in realtà sono reali".

È il coronamento della sua passione per i numeri? "Entrare nei meandri di un'operazione mi è sempre piaciuto. Ma non è più solo una mia passione, lo chiede il telespettatore". Conferma Ikoné alla Fiorentina? "Dovranno solo formalizzare, ma è tutto fatto. La Fiorentina si è mossa con larghissimo anticipo. Non ricordo un'operazione così precoce prima del mercato di gennaio".

Crede che la finanza allegra abbia contribuito ai grandi colpi di mercato? "Non credo. Credo sia un'esigenza dei club quando manca liquidità. Questa è la finanza creativa. Mi sembra l'unico modo per fare mercato in questo momento in Italia, dove pochi club oggi vantano una certa potenza economica".

Quanto merito ha la programmazione e quanto l'imponderabile nel mercato? "Ci sono delle società, dei direttori, dei manager alla Galliani che hanno costruito la carriera con grandi colpi negli ultimi giorni. Altre società lavorano di strategia e programmazione. Oggi si lavora molto di algoritmi, come il Venezia, lo Spezia, che fanno mercato come fosse Football Manager. Ma i Busio, i Janssen si rivelano poi giocatori di un certo livello".

Novità su Vlahovic? "Lui vorrebbe rimanere fino a giugno, portando la Fiorentina in Europa, per lasciare magari con il sorriso e un ricordo piacevole. Poi in estate si scatenerà l'asta".