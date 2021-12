DI GENNARO, Vlahovic alla Juve solo con tanti addii

Antonio Di Gennaro parla dell'attacco della Juventus il giorno in cui si parla di un possibile passaggio di Morata al Barcellona. Ed esclude che possa entrare Vlahovic nel radar dei bianconeri: "Gli errori alla Juve sono stati fatti, a livello economico non si sono mai ritrovati in questa situazione. Se anche Morata vuole lasciare, probabilmente è perché c'è un certo ridimensionamento. Molti giocatori sono costati un sacco di soldi ma con poca resa, ora devono rientrare per poter tornare ad investire. Gli errori tecnici degli ultimi anni sono evidenti, ora ci sarà da capire i punti in cui intervenire. Allegri sta provando a sistemare con pragmatismo, ora però ha tante questioni, come anche quella di Dybala che per me è un grandissimo giocatore ma non un leader. Ci sarebbe Vlahovic ma a certe cifre non possono prenderlo, a meno che non mandino via tanta gente in esubero".