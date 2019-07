DI GENNARO, Prenderei Tonali. In società invece...

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha commentato così la situazione in casa Fiorentina, sul mercato e sulla dirigenza: "Commisso è stato chiaro fin dal primo momento e questa è una cosa che mi piace. Tutti hanno sempre parlato in modo chiaro, lo stesso Daniele Pradè. Il presidente nella faccenda Chiesa ha vinto perché ha fatto capire le sue intenzioni. Mercato? Sono fiducioso nei giovani che stanno facendo bene ma allo stesso tempo sono rimasto sbalordito quando il ds viola in conferenza stampa ha detto che abbiamo un'infinità di giocatori non funzionali. Tonali? Ha fatto molto bene in Serie B. A 25 milioni lo prenderei".