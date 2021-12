DI GENNARO, Kokorin investimento sbagliato. DV9...

L'ex calciatore viola ora opinionista ha parlato della prestazione di Kokorin contro il Benevento e sull'ipotesi di Vlahovic alla Juve durante la trasmissione "Stadio Aperto" di TMW radio. Ecco le sue parole:

"Ha dato poco. E' stato un investimento sbagliato, credo che anche la Fiorentina se ne sia accorta. Togliere Vlahovic a questa squadra sarebbe un problema anche per il gioco che Italiano ha dato ai viola. Il lavoro del tecnico ha formato una squadra che dà soddisfazioni, gioca un bel calcio e, rispetto all'anno scorso, è cambiato tutto. E' quinta, poteva avere qualche punto in più, ma propone gioco, rispettando le caratteristiche dei calciatori e lo fa alla grande. I tre punti di Empoli potevano far sognare il quarto posto".

Juve su Vlahovic? La Juventus deve acquistare un attaccante tanto per farlo oppure concentrarsi sul grande obiettivo di giugno?

"Haaland poteva essere l'attaccante da Juventus e lo hanno perso qualche anno fa. Adesso c'è Vlahovic, giocatore che farà cose stratosferiche. Bisogna capire anche a livello economico come potrà agire la Juventus, però se deve prendere uno per tappare il buco adesso non so se ne vale la pena. Io prenderei un centrocampista di livello. Davanti c'è Dybala che si fa sempre male, ma hanno comunque Morata, Kulusevski, Chiesa, Kean, Cuadrado che può giocare esterno alto... Come fa la Juventus a prendere uno come Vlahovic e spendere 70 milioni adesso? Devono lavorare sul centrocampista perché gli errori fatti con Ramsey, Rabiot, McKennie pesano".