DI GENNARO, Berna alla Zambrotta? Alla Fiorentina...

L'ex centrocampista ed oggi opinionista Antonio Di Gennaro si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto Le sue riflessioni iniziano dagli impegni cui è attesa l'Italia: "Sì, c'è curiosità: era stato raggiunto un bel livello, adesso alla ripartenza saranno da valutare le condizioni di tutti. Mancini mi è sembrato comunque sereno e sicuro. Zaniolo avrà una chance importante, l'infortunio di Bernardeschi costringerà il ct ad inserire un altro esterno di ruolo. Credo anche alla staffetta Immobile-Belotti e all'esordio di Caputo, poi è da capire come stanno lavorando nelle varie preparazioni. Mettiamoci in mente che anche la Nations League può essere utile".



Bernardeschi "alla Zambrotta" è un'idea valida?

"Nella Fiorentina di Sousa giocava a tutta fascia, e se Pirlo volesse fare davvero un 3-4-1-2 ci potrebbe stare. Io però lo vedo più come attaccante esterno: Sarri voleva proporlo come centrocampista e la cosa non è andata bene. Può essere la svolta della carriera, come fu per l'arretramento di Pirlo voluto prima da Mazzone e poi da Ancelotti. Per me dove rende di più è da esterno alto, poi certo, si può adattare. Deve sfruttare le sue qualità, forse sente la pressione dell'ambiente, è pesante per lui. Nella Juventus è tornato Luca Pellegrini: non so se rimarrà ma lui può essere prima alternativa ad Alex Sandro".