DI CARLO, Ragazzi pronti per la battaglia

Domenico di Carlo ha parlato della sfida con la Fiorentina in conferenza stampa: "Per battere la Fiorentina ci vuole il miglior Chievo" ha sottolineato il tecnico degli scaligeri "I ragazzi sono pronti per la battaglia e qusto mi dà fiducia. Non possiamo fare calcoli: mettiamo in campo tutta la rabbia che abbiamo. La partita di domani incide sulla classifica e sul morale, non sul mercato. Recuperiamo Barba e Pucciarelli, Frey è stato reinserito in lista ed è stato convocato”. alcuni estratti della conferenza.

️ #ChievoFiorentina

#DiCarlo: “Per battere la @acffiorentina ci vuole il miglior @ACChievoVerona. I ragazzi sono pronti per la battaglia e questo mi dà fiducia. Non possiamo fare calcoli: mettiamo in campo tutta la rabbia che abbiamo”.

#InsiemeSiamoPiùForti pic.twitter.com/nXBU0aveq9 — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 26 gennaio 2019