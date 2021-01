DG SASSUOLO, Su Scamacca non solo la Juve ma...

Il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali, ieri ospite di Tiki Taka ha parlato di Gianluca Scamacca e del suo futuro. "Di avviato non c’è nulla. Scamacca è in prestito al Genoa. Ci sono varie richieste, ma fa parte della nostra politica. Giovane, italiano e deve crescere. Se ci saranno condizioni importanti, faremo valutazioni. Ma credo che Scamacca resterà un calciatore del Sassuolo. Non lo daremo in prestito e non c'è solo la Juventus".