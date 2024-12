DESPLANCHES, Bove? In U21 mai una parola fuori posto

FirenzeViola.it

© foto di Uff. Stampa Palermo FC

A Cronache di Spogliatoio ha parlato il portiere del Palermo Sebastiano Desplanches, compagno di Bove in Nazionale Under 21: "Edo è un mio amico, stavo guardando la partita e quando è successo questa cosa sono rimasto di stucco. Ho immediatamente contatatto Kayode che ci ha tranquillizzati dicendoci che respirava e che stava meglio. In Under 21 è uno dei più grandi e dei più esperti.

È un ragazzo d'oro, che non dice mai una parola fuori posto e aiuta sempre tutti: è un dispiacere enorme quello che gli è accaduto. Spero che possa rientrare il prima possibile, gli mandiamo un grande abbraccio e non vediamo l'ora di poterlo rivedere in campo".