DESCHAMPS, Caso Mbappe'? Distinguete il vero dal falso...

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Questa non è una buona cosa per la Francia". Cosi' Didier Deschamps, ct della Francia, ha commentato le notizie che arrivano da Stoccolma sul presunto coinvolgimento di Kylian Mbappè in un'inchiesta per stupro. "In questi casi, bisogna fare un passo indietro. E distinguere il vero dal falso", ha aggiunto il ct che, come riporta Le Parisien nella sua edizione online, ne ha parlato dopo la partita di Bruxelles contro il Belgio, quando i media svedesi scrivevano ancora solo di un generico coinvolgimento.

"Ognuno é libero di scrivere quello che vuole, ma attorno alla Francia c'é un clima negativo. Per questo fate attenzione quando riprendete notizie. Ci sono cose che non sono difficili da verificare, ma se si dà credito a qualcosa...", ha concluso Deschamps. (ANSA).