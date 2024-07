DEPAY, L'olandese resta il piano B del Milan: il punto

FirenzeViola.it

Era stato per qualche giorno anche accostato alla Fiorentina, adesso il suo nome continua a fare il giro di società e giornali: in un mercato congestionato, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti, Memphis Depay, attaccante dell'Olanda e attualmente impegnato agli Europei ma ancora svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Atletico Madrid, fa gola a tante squadre. Tra queste anche il Milan: per i rossoneri, scrive il Corriere della Sera, il grande obiettivo rimane Alvaro Morata, per cui avrebbero già pronto un contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione.

In caso però di interruzione delle trattative, ecco che spunta la carta Depay, oltre a quella che porterebbe ad Abraham, entrambi profili che piacciono a Fonseca.