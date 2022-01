DE SANTIS, Caso Vlahovic: ACF tra incudine e martello

"Penso che tra Vlahovic e la Juventus ci sia qualcosa già da tempo, l'interesse cresce e alimenta le voci. In questa situazione, la Fiorentina si ritrova tra l'incudine ed il martello e deve decidere se tenere il serbo fino a fine stagione o forzare per prendere il massimo da una sua cessione a gennaio- Così il noto intermediario di mercato Lorenzo De Santis, che ha poi aggiunto -Credo che la società viola difficilmente accetterà meno di sessanta milioni adesso, poi dipende come sarà formulata l'offerta. Con Kulusevski come contropartita sarebbe tutta un'altra cosa. La Juve si è resa conto di aver bisogno di un centravanti vero per non dover sperare sempre in una giocata di Dybala".