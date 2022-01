DE SANTIS, Alvarez potrebbe rimanere al River

L’intermediaro di calciomercato Lorenzo De Santis è intervenuto sui temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio.

Lorenzo De Santis, intermediario di calciomercato ed esperto di calcio internazionale, ha palrato del mercato della Fiorentina, provando a fare il punto sulla situazione di Julian Alvarez, attaccante argentino che fa gola alla viola ma anche ad alcune big europee: "Da quanto sapevo il Manchester United era in vantaggio su Alvarez, poi però non sono riusciti a chiudere perché necessitavano di vendere prima qualcuno per poterlo acquistare. La situazione è sempre quella: ci sono tante squadre interessate ma il River Plate pretende sempre il pagamento della clausola rescissoria. Magari a fine mercato il club potrebbe fare degli sconti, ma probabile anche che il giocatore rimanga in Argentina fino a giugno".

De Santis ha parlato anche del futuro di Sofyian Amrabat, centrocampista marocchino impegnato adesso in Coppa d'Africa ma che sembra in uscita da Firenze: "Continuo a credere che non sia facile acquistarlo per le squadre coinvolte; il Torino è su di lui e lo vedrei bene con Juric per quanto fatto insieme dai due a Verona".