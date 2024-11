DE ROSSI, Ritorno a Trigoria? Quella è casa mia

In occasione della "Hall of Fame del Calcio Italiano", il riconoscimento che dal 2011 la FIGC assegna a calciatori, calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno scritto la storia del nostro calcio in svoglimento nell’Auditorium del Centro Tecnico Federale, sono assegnati i premi della XII edizione secondo i voti espressi dalla giuria di giornalisti sportivi coordinati da Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio.

Ricevuto il premio per la categoria "Calciatore italiano", Daniele De Rossi dal palco ha avuto modo di parlare anche del recente esonero dalla panchina della Roma, che tanto ha fatto discutere in casa giallorossa e non solo. Queste le sue parole pronunciate ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Mai più a Trigoria? Non ho mai detto questa cosa. Al di là delle dinamiche sia da calciatore che da allenatore, l'esonero fa parte del mestiere, io lì sono di casa, ci lavora anche mio padre. Ho passato più tempo a Trigoria e qui che a casa. Quindi come sono tornato a Coverciano tornerò anche a Trigoria".