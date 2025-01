DE ROSSI, Nuovo patron dell'Ostia: "Continuerò ad allenare"

FirenzeViola.it

L'Ostia Mare è, da ieri, ufficialmente di Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma ha rilevato il club nel quale ha mosso i primissimi passi da calciatore, oggi la prima uscita pubblica in occasione della conferenza stampa tenuta con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e altre autorità.

Queste le sue parole: ""Non è stato un grande sacrificio per me, anche se ovviamente sono stato messo al corrente di alcune difficoltà che c'erano. So di non essere uno sprovveduto e che allo stesso tempo ci saranno degli aspetti spigolosi da gestire, ma a me piace il calcio, Ostia e l'Ostiamare, che ho sempre seguito nonostante il mio livello di calcio fosse lontano anni luce da questa realtà. Non faccio miracoli e non porterò niente di nuovo, ma la squadra deve essere un mezzo per sentire l'appartenenza alla città e per avvicinarci come comunità".

De Rossi, ovviamente, non allenerà il club militante in Serie D, ma aspetta una nuova avventura dopo quella interrotta a inizio stagione con la Roma: "Sono dispiaciuto di non allenare ma questo è il momento migliore perché ho tanto tempo per passare il tempo con giocatori. Continuerò ad allenare, ma ancora non so dove".