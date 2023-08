DE PAUL, Può finire in Arabia: su di lui c’è l'Al Ahli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Arabia continua a bussare alle porte del calcio europeo, avendo addirittura qualche giorno in più rispetto ai club del Vecchio Continente per portare a termine i suoi colpi. L'ultimo nome finito sulla lista saudita è quello di Rodrigo De Paul che, come riporta Mundo Deportivo, piace all'Al Ahli (club che in estate ha ingaggiato campioni del calibro di Mahrez e Firmino).