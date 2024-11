DE PAOLA, Lazio e Fiorentina potrebbero avere cedimenti

FirenzeViola.it

Il giornalista e direttore Paolo De Paola è intervenuto su TMW Radio, parlando della lotta scudetto e del gruppone che si è creato in cima alla classifica: “Onestamente non me l’aspettavo, soprattutto perché mai si erano viste sei squadre in due punti nell’era della Serie A a tre punti. Squadre come Fiorentina e Lazio potrebbero avere qualche cedimento, anche se non è una certezza. Sarà interessante vedere gli scontri diretti che si saranno a breve, perché che potranno stabilire delle distanze indicative”.