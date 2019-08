DE MAGISTRIS, Soddisfatto del mercato viola. Manca...

Il grande tifoso della Fiorentina e leggenda della pallanuoto, Gianni De Magistris ha parlato del mercato dei viola. Questo quello che ha detto: "Sono soddisfatto fino a questo momento. Non ci sono stati colpi grossi però con meno dei soldi di Veretout sono arrivati due buoni giocatori come Lirola e Boateng. Badelj? Non ero molto convinto del suo ritorno, ma quello che ha detto in conferenza stampa mi ha fatto cambiare idea: ha voglia ed entusiasmo. Pulgar? A Bologna secondo me ha fatto molto bene. Manca solamente il nome capace di far sognare i tifosi, ma servono i giocatori giusti, penso che ci sia bisogno di più di un acquisto".