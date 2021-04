DE MAGISTRIS, Perché Callejon gioca così poco?

L'ex campione di pallanuoto, Gianni De Magistris, si è espresso sulle tematiche attuali di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Callejon non era fermo da 8 anni, ma 3 o 4 mesi. Anno scorso al Napoli aveva fatto non bene, ma benissimo. Io capisco gli schemi degli allenatori, ma non giocare mai... Mancano dieci partite alla fine e non c'è da scherzare molto, ma fortuna è che Vlahovic ha segnato diversi gol. Callejon è un uomo che in area di rigore ci sa stare, gli esterni nostri sono sempre stati difensivi più che offensivi. Mi ha sorpreso Venuti perché anche a Benevento ha spinto in maniera importante. Commisso? La presenza è sempre importante, in sua assenza c'è Barone, ma non è la stessa cosa. Oggettivamente è importante, poco da dire. Bisogna salvarsi velocemente anche per trovare direttore sportivo, allenatore o giocatori perché altrimenti diventa più complicato. Si fa presto ad arrivare a fine campionato sperando che tutto vada bene e poi sei in ritardo. Non vorrei ritrovarsi come anno scorso. Lippi direttore tecnico? E' una garanzia, ma se viene deve parlare lui ed essere lui il responsabile. Poi a fine dei due anni si giudica il suo lavoro. Uno dei problemi grossi è che o si decide collegialmente altrimenti gli va data fiducia".