DE MAGISTRIS, Amrabat ha perso un mese. Viola...

Gianni De Magistris, ex campione di pallanuoto, è intervenuto per parlare della scelta di operarsi di Sofyan Amrabat in concomitanza con l'inizio del ritiro della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Sinceramente non capisco questa decisione perché ha perso un mese di preparazione. Tutti ipotizziamo che la squadra sia di livello superiore a quella della passata stagione, ma la rosa, più o meno è la stessa. Ci auguriamo che Italiano riesca a fare un miracolo sportivo, ma il caso del marocchino è curioso. Oltretutto non ricordo una sola persona non contenta del suo acquisto, ma finora è stato un oggetto misterioso".