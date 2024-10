DE CANIO, Palladino ha trovato la strada giusta. Il Genoa...

FirenzeViola.it

L'ex allenatore di Genoa e Napoli tra le altre Luigi De Canio è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà" per parlare dello straordinario momento di forma della Fiorentina dopo il 5-1 contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni: "La Fiorentina con il cambio di Palladino ha trovato la strada giusta. Mi ha sorpreso all'inizio, non ora. Se vai in una squadra dove sai che c'è stato un allenatore con una certa cultura del lavoro e con una certa impostazione, tutto quel lavoro deve essere la base dove inserire qualcosa di tuo. Non devi togliere le certezze, ma devi arricchirle. Quello che ha fatto ora Palladino non mi sorprende. Apprezzo la sua intelligenza nell'aver capito e cambiato. La sorpresa è che non l'abbia fatto fin dall'inizio".

Che ne pensa del Genoa e del ritorno di Balotelli?

"ll Genoa non produce nulla perché a Gilardino gli hanno smontato la squadra. Prima di iniziare gli togli Retegui e Gudmundsson, non hai così la possibilità di fare qualcosa di buono. Conosco la piazza, l'amore dei tifosi, questi sentimenti sono stati traditi. Detto questo, Balotelli è un talento grandioso ma è da parecchio che non è impegnato. E mi viene di pensare: avendo la possibilità di avere dalla propria parte giocatori con un livello agonistico elevato, spero che Balotelli ci metta del suo non solo con le sue qualità ma con una voglia di rivalsa, quindi mentalmente".