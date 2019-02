DE BIASI, Vittoria contro la Roma non porti fuori strada

L'allenatore Gianni De Biasi, ex ct dell'Albania, 63 anni il prossimo 16 giugno, ha parlato della Fiorentina e della vittoria per 7-1 sulla Roma in Coppa Italia. Queste le sue parole: "Bisogna cercare di capire fino a dove arrivano i meriti della Fiorentina e fino a quando invece iniziano i demeriti della Roma che mi è sembrata davvero troppo brutta. La Fiorentina è stata devastante, ma questa vittoria non deve portare fuori strada. Indubbiamente la Fiorentina è un'ottima squadra, ben guidata, e con un Muriel in più che sicuramente ha aggiunto qualcosa. L’ambiente è di quelli giusti, se la Fiorentina sfrutterà tutte le proprie potenzialità credo che raggiungerà i suoi obiettivi. La Fiorentina è una squadra giovane che ha gamba e se la vai a prendere alta ti può mettere in difficoltà, ma la gioventù può portare anche a dei cali."