DAZN, Numeri in calo: 13 milioni di spettatori in meno

Numeri in calo per la piattaforma DAZN che trasmette le partite della Serie A e non solo. Dopo metà campionato, i numeri emersi dai dati ufficiali Auditel, che non tengono conto del confronto sulla 19^ giornata e dei due recuperi in programma a febbraio, sono complessivamente quasi 13 milioni gli spettatori in meno rispetto alla scorsa stagione. In questo 2024-2025 sono stati trasmessi anche alcuni match in chiaro. Lo riporta TMW.