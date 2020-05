DALLE MURA, Sogno di vincere Mondiale. Pezzella...

Christian Dalle Mura, giocatore della Fiorentina Primavera ed anche talvolta aggregato in prima squadra, ha parlato un po' di se stesso ai canali ufficiali del club viola: "Adesso sto bene. Mi ricordo che la notte dopo aver saputo della convocazione in Serie A ho dormito poco. Non potevo ricevere regalo più bello per i miei 18 anni. Il mio giocatore preferito dei viola? Pezzella. La partita più bella che ho visto dal vivo? Fiorentina 4-2 Juventus. Il mio sport preferito oltre al calcio? Pallavolo. Il social network che utilizzo di più? Instagram. La mia materia preferita a scuola? Matematica. L'ultima canzone che ho ascoltato? Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys. Il mio film preferito? Il ciclone. La celebrità che mi piacerebbe incontrare? Andrea Prilo. Il mio più grande sogno nel calcio? Vincere un mondiale".