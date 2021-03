DALLA TURCHIA, La Fiorentina pensa a Terim

Dalla Turchia emerge una clamorosa indiscrezione per quel che riguarda il possibile futuro della panchina della Fiorentina. Secondo il portale Sporx la società viola sarebbe decisa a riportare a Firenze Fatih Terim in vista del prossimo anno, un'idea sponsorizzata soprattutto dal presidente Rocco Commisso.



L'Imperatore, a Firenze nel 2000-2001, sarebbe già stato contattato dal club in modo informale ma ancora non avrebbe dato una risposta. Nei prossimi giorni, comunque, potrebbe arrivare una proposta ufficiale in tal senso anche se fino ad oggi il suo pensiero è sempre stato rivolto solo e soltanto al Galatasaray e alla chiusura della carriera nel club di Istanbul.