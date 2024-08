DALLA SPAGNA, La Viola incalza il Real Madrid per Kepa

FirenzeViola.it

Il Real Madrid riflette sul futuro di Andrij Lunin. Il portiere ucraino, chiuso dal ritorno di Thibaut Courtois, spinge per la cessione. Come suo sostituto i blancos hanno messo nel mirino l'estremo difensore del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, che tuttavia secondo il media spagnolo defensacentral.com è seguito attentamente anche dalla Fiorentina. I blues liberebbero il classe 1994 in scadenza nel 2025 per un massimo di 5 milioni. Sottolineiamo che l'ingaggio percepito da giocatore spagnolo in Premier League è di circa 9 milioni annui.