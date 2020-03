DALLA SPAGNA, Italiane in Europa a porte chiuse

La sfida degli ottavi di finale della Champions League della prossima settimana tra Valencia e Atalanta si giocherà a porte chiuse, almeno secondo LaSexta: un destino che potrebbe essere lo stesso di Getafe-Inter se la situazione riguardante il Coronavirus non dovesse migliorare e per Barcellona-Napoli, su raccomandazione del ministro della salute iberico Salvador Illa, che lo ha annunciato in conferenza stampa. Destino simile anche per la sfida Siviglia-Roma, ottavo di Europa League in programma il 12 marzo.