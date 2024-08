DALLA SPAGNA, Il Betis apre alla cessione per Cardoso

FirenzeViola.it

Johnny Cardoso è un nome particolarmente chiacchierato in casa Betis, non a caso il giocatore era stato accostato anche alla Fiorentina. Secondo quanto trapela dalla Spagna, più precisamente da ABC Sevilla, la dirigenza del Betis starebbe pensando di cederlo per fare cassa con cui finanziare il proprio mercato in entrata. Gli uomini di mercato dei biancoverdi, tuttavia, valuterebbero il calciatore non meno di 25/30 milioni.