DALLA SERBIA, Stella Rossa salda debito per Terzic

Come riporta quest’oggi il media serbo telegraf.rs, la Stella Rossa ha saldato il debito con la Fiorentina per quanto riguarda la cessione ai viola di Aleksa Terzic. La cifra in questione - si legge - ammontava a 567.797,94 euro. “Uno dei casi più insoliti dell’arbitrato FIFA”, commenta il quotidiano, visto che la società cedente è stata costretta a pagare dei soldi alla società compratrice. Questo per via di un errore nel pagamento della seconda rata, con la Stella Rossa che si è poi impegnata a restituire i soldi al club di viale Fanti (la chiusura del debito era prevista entro il 30 settembre, ma si è verificata con un po’ di ritardo).