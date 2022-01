DALLA FRANCIA, Dagba parte: ci sono anche i viola

Secondo quanto riportato dal portale francese footmercato.net, il terzino destro del PSG Colin Dagba, accostato alla Fiorentina in passato, avrebbe rifiutato il passaggio al Saint-Etienne poiché non sembra intenzionato a lasciare Parigi a metà stagione. Secondo il media francese sul calciatore, in vista della prossima stagione, ci sono molto squadre interessate: Real Betis, Mönchengladbach, Dortmund, Arsenal, ma anche la Fiorentina monitora la situazione dato che potrebbe tornare sul giocatore nel caso in cui non venisse trovato un accordo con il Real Madrid per Odriozola.