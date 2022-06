DALL'ARGENTINA, Anche l'Atalanta su Suarez

Si apre un'altra strada per il futuro di Luis Suarez: l'asso uruguayano si svincolerà a fine giugno dall'Atletico Madrid e ci sono varie squadre che sarebbero interessate ad un centravanti che, seppur a 35 anni, può garantire un bagaglio sconfinato di esperienza e reti.

Tra queste sembra poterci essere anche la Fiorentina, che non sarebbe però la sola squadra di Serie A sulle traccia del Pistolero: secondo quanto riportato da ESPN Argentina anche l'Atalanta si sarebbe fatta avanti per Suarez; sull'uruguayano si è mosso anche il River Plate, ma la sensazione è che l'attaccante voglia rimanere in Europa per prepararsi al meglio, in un campionato più competitivo rispetto a quello argentino, al mondiale in Qatar; Suarez piace anche in Spagna, dove Siviglia e Real Sociedad sembrano poter iscriversi alla corsa. Tante le concorrenti per l'ex Ateltico e Barcellona, un colpo che per la Fiorentina sembra ad oggi solo una suggestione, soprattutto per la portata dell'ingaggio che il club viola dovrebbe sobbarcarsi in caso di acquisto.