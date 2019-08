DALBERT, Possibili visite già domani. La formula...

Arrivano conferme sulla dirittura d'arrivo dell'affare tra Fiorentina e Inter per Biraghi e Dalbert. Come scrive alfredopedulla.com, le due squadre si potrebbero mettere d'accordo per un prestito secco dei due giocatori e poi a giugno si ridiscuterebbe dei termini dell'operazione, anche se l'Inter potrebbe spingere per inserire un diritto di riscatto. Già domani ci potrebbero essere le visite mediche del brasiliano ex Nizza.