DAL PINO, La Lega ha chiesto proroga del trust

Oggi assemblea di Lega A a Milano, in cui si è gettata un'ancora di salvezza alla Salernitana dopo che i Trustee, con un comunicato, hanno annunciato che entro il 15 dicembre non sono pervenute offerte per l'acquisizione del club. Cosa che comporterebbe l'esclusione della stessa Salernitana dal campionato, visto che il termine per il passaggio ad una nuova proprietà scade il 31.

"Faremo un comunicato a breve, sulla Salernitana i club di Serie A hanno chiesto di proporre al Consiglio Federale una proroga dando delle condizioni, definite già da ora, per la fine del campionato. Vediamo. I club amano lo sport, questo va da sé" ha detto all'uscita il presidente della Lega Paolo Dal Pino. Lo riporta Tuttomercatoweb.