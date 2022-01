DAL CS, Piatek out dai convocati in vista del Torino

In attesa di sapere la data ufficiale della partita contro il Torino, la Fiorentina è tornata in campo agli ordini di Vincenzo Italiano per preparare il ritorno sui campi di Serie A. La formazione che affronterà i granata non dovrebbe essere così diversa rispetto a quella che avrebbe dovuto affrontare l’Udinese. Con ogni probabilità non sarà convocato il nuovo acquisto Krzysztof Piątek, in quanto ancora non ha disputato nemmeno un allenamento con la squadra.