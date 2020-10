DAL BRASILE, Il Flamengo vuole Pedro: i dettagli

Arriva dal Brasile la notizia sull'intenzione definitiva del Flamengo per quanto riguarda la questione legata a Pedro. Secondo quanto riporta Espn, il club brasiliano farà di tutto per acquistare l'attaccante a titolo definitivo. Le prestazioni del calciatore hanno convinto il Flamengo che ha già iniziato i colloqui con la Fiorentina da settimane. Per ora non c'è nessun accordo; inizialmente il Flamengo aveva impostato la trattativa su un nuovo prestito fino alla fine di febbraio, quando termina la stagione in corso, o giugno 2021, secondo il calendario europeo. La Fiorentina ha rifiutato questa proposta e ha comunicato al Flamengo di avere solo interesse a vendere il giocatore. Di conseguenza il club brasiliano inizierà nelle prossime settimane a negoziare le modalità di acquisto a titolo definitivo con un piano di pagamento dilazionato. C'è molto ottimismo da parte del Flamengo nel trovare un accordo e di risolvere il caso il prima possibile.

