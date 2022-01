DA13, Mondo del calcio lo omaggia per il compleanno

Un uomo, prima ancora che un giocatore. Ed è forse soprattutto per questo motivo che la data del suo compleanno non potrà mai essere dimenticata. Nel giorno in cui Davide Astori avrebbe compiuto 35 anni sono stati davvero tanti i messaggi di ricordo che sono arrivati all’indirizzo dello sfortunato capitano della Fiorentina, scomparso all’improvviso a Udine nella notte del 4 marzo 2018. Dal club viola, che ha postato la foto della partita in cui, a pochi giorni dalla morte, Davide servì a Biraghi l’assist per la vittoria contro il Chievo, fino ai suoi ex compagni in quella tragica stagione e in quella attuale. Ma i messaggi d’affetto più belli sono arrivati dalle persone che, per scelte professionali, oggi non sono più alla Fiorentina: Dal Cholito Simeone a German Pezzella, all’ex ds Carlos Freitas ("Il tuo ricordo sarà immortale, frutto del carattere, personalità ed onestà che hai sempre mostrato" ha scritto su Fb) fino al team manager Marangon, tornato alla Samp. A riportarlo è La Nazione.