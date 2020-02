DA UDINE, L'Udinese insiste per giocare lunedì

Nonostante la comunicazione ufficiale della Lega e l'impossibilità di cambiare i programmi, il Gazzettino del Friuli Venezia Giulia titola: "L'Udinese con la Fiorentina insiste per giocare lunedì". Come riporta il quotidiano, il club friulano sostenuto dal governatore Fedriga insiste nel rinviare la gara a lunedì pomeriggio per evitare il danno economico non lieve. Oggi ci dovrebbe essere il chiarimento definitivo, anche se la decisione della Lega mette con le spalle al muro l'Udinese.