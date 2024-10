DA ROMA, Spingono per scambio Parisi-Zalewski

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fabriano Parisi alla Roma e Nicola Zalewski alla Fiorentina? E' lo scenario che si immagina questa mattina l'edizione romana del Corriere della Sera. Secondo quanto riferito dal quotidiano, è possibile che a gennaio i due club si incontreranno per discutere dei due giocatori, ormai ai margini delle rispettive squadre.

Parisi è ormai chiuso dall'arrivo di Gosens e la sua avventura a Firenze, fin qui, non è mai riuscita a decollare; Zalewski invece è stato reintegrato da Juric dopo che in estate era stato messo fuori rosa, ma non ha ancora firmato l'estensione del proprio contratto ed è dunque probabile un suo addio. Una soluzione, dunque, che per il Corriere della Sera potrebbe aiutare entrambi i club.