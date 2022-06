DA PESCARA, Spalluto resta nella lista della spesa

In attesa di capire se salirà o meno a Moena per essere testato insieme alla prima squadra, il nome di Samuele Spalluto continua ad essere accostato a svariati club di Serie B e C. Su tutti, al momento, pare esserci il Pescara in testa che vorrebbe provare a salire di categoria grazie ai gol del bomber reduce da una stagione in doppia cifra con il Gubbio e scoperto dall'ex dg viola Corvino. Su Spalluto, in particolare, oggi il quotidiano abruzzese Il Centro scrive così: "Pescara, c'è Spalluto nella lista della spesa" specificando che di recente ci sono stati i primi contatti tra il club di Sebastiani e l'agente del calciatore. Per la panchina biancoazzurra tra i nomi vagliati ci sarebbe anche quello dell'ex tecnico della Fiorentina Primavera Federico Guidi, di recente accostato anche all'Under-19 della Roma.