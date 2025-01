DA MONZA, Affare Pablo Marì, Valentini rifiuta i biancorossi

FirenzeViola.it

Continua a essere caldo l'asse Fiorentina-Monza per Pablo Marì. Il centrale spagnolo, obiettivo di mercato dei viola, potrebbe partire dalla Brianza già nelle prossime ore. Lo riporta Il Cittadino di Monza, che segnala come sono in programma oggi incontri decisivi. Nella giornata odierna, i dirigenti dei biancorossi discuteranno l'uscita di Marì e anche quella di Kyriakopoulos all’Aek Atene. Per il difensore centrale spagnolo, espressa richiesta di Palladino alla proprietà viola, si tratta di definire i contorni dell’affare.

Scrive il Cittadino, rivelando ulteriori dettagli: "La Fiorentina ha proposto uno scambio di prestiti con Valentini (che tuttavia ha rifiutato la destinazione), che servirebbe a far quadrare il tutto e a dare a Bocchetti quella risorsa numerica utile a completare il reparto insieme al nuovo arrivato Lekovic. Con il passaggio alla difesa a 4, Izzo e Carboni sarebbero i titolari con i giovani pronti a subentrare insieme a Caldirola". Monza, non sarebbe quindi una destinazione gradita a Valentini.