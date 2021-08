DA LONDRA, Torreira-ACF: firma vicina. La formula...

Dall'Inghilterra, secondo quanto riporta Football London, Lucas Torreira sarebbe in chiusura con la Fiorentina. Il giocatore, rientrato a Londra, si allenerebbe da solo e arriverebbe in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'agente di Torreira, Pablo Bentancur - si legge -ha detto pubblicamente che il giocatore dell'Arsenal - dopo la stagione in prestito all'Atletico Madrid - ora vuole tornare in Italia. In realtà secondo la ricostruzione di football.london il centrocampista precedentemente aveva espresso il desiderio di giocarsela per un posto nel centrocampo dell'Arsenal ma è stato informato dal club di non far parte dei programmi per la nuova stagione. Secondo la stessa testata l'accordo con la Fiorentina prevede un prestito con l'obbligo di riscatto.

