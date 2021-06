DA LA SPEZIA, Non è Ranieri la contropartita viola

Aggiornamenti sulla vicenda Vincenzo Italiano alla Fiorentina direttamente da La Spezia: secondo quanto riporta il portale cittadellaspezia.com, la formula che libererà il tecnico in direzione Firenze sarà quella prevista, con il pagamento della clausola che l'allenatore verserà allo Spezia: un milione e 750mila euro, che al netto delle tasse diventeranno un milione in più per il budget aquilotto per la stagione ormai imminente. La contropartita per liberare lo staff sarà invece un calciatore in rampa di lancio della squadra viola che sarà scelto direttamente dal nuovo ds Riccardo Pecini. Dunque, salvo ripensamenti, non lo spezzino Ranieri come era stato ipotizzato, ma un giocatore più giovane.