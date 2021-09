INDISCREZIONI DI FV RETROSCENA, IL PERCHÉ DEI NO A BERARDI E ORSOLINI Il tempo per le operazioni in entrata sta per scadere ma la Fiorentina sembra aver chiuso ormai la cassa da qualche ora dopo i tentativi per Domenico Berardi e Riccardo Orsolini. Secondo quanto ricostruito da Firenzeviola il giocatore del Sassuolo piaceva molto alla... Il tempo per le operazioni in entrata sta per scadere ma la Fiorentina sembra aver chiuso ormai la cassa da qualche ora dopo i tentativi per Domenico Berardi e Riccardo Orsolini. Secondo quanto ricostruito da Firenzeviola il giocatore del Sassuolo piaceva molto alla... NOTIZIE DI FV GEN-FIO 0-0, SIRIGU SI SUPERA SU BIRAGHI AL 16' Prima chance da gol per la Fiorentina al 16’ del match contro il Genoa: sugli sviluppi di una punizione dal limite dell’are che si era guadagnato Gonzalez (giallo nella circostanza a Criscito), sul pallone va Biraghi che chiama alla risposta molto bella in corner... Prima chance da gol per la Fiorentina al 16’ del match contro il Genoa: sugli sviluppi di una punizione dal limite dell’are che si era guadagnato Gonzalez (giallo nella circostanza a Criscito), sul pallone va Biraghi che chiama alla risposta molto bella in corner... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 settembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi