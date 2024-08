DA GENOVA, Perché Gudmundsson in viola non conviene

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina e Genoa sono sempre più vicine alla chiusura per il passaggio di Albert Gudmundsson in viola per una cifra attorno ai 25 milioni ma c'è chi, a Genova, dice no alla trattativa. In un editoriale su pianetagenoa1893, Marco Liguori scrive: "C’è da presumere che tra le condizioni apposte dalla Fiorentina per il riscatto del folletto islandese ci sia probabilmente anche l’esito del procedimento penale per molestie sessuali in cui è coinvolto.

Gud è stato assolto in primo grado, ma nel prossimo autunno dovrebbe tenersi il processo di appello: ci si augura che sia confermata la sentenza a lui favorevole in primo grado, ma in caso contrario potrebbe scattare il procedimento disciplinare sportivo. La Fiorentina (l’Inter oppure altri club interessati) potrebbe dunque rischiare di avere un tesserato in meno nel corso della stagione e il Genoa potrebbe non ricevere la parte restante derivante dal riscatto".