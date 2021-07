D. LIPPI, Ribery? Non ha mai ricevuto offerte dai viola

Il procuratore di Franck Ribery Davide Lippi ha parlato così del futuro del francese: "Franck sarebbe voluto rimanere alla Fiorentina e più volte ha espresso questo desiderio. Si aspettava un cenno, un passo in avanti da parte della società. Mentre la Fiorentina ha aspettato di prendere il mister e poi ha fatto scelte diverse. Franck non ha mai ricevuto offerte di rinnovo dal club viola: se è venuto via non è per una questione di soldi. In futuro speriamo si muova qualcosa da metà agosto in poi".