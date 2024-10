D'AVERSA, Non segnato con squadre forti. Con i viola Pellegri...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico dell'Empoli, Roberto D'Aversa, ha parlato alla vigilia della gara con la Lazio, tornando sul momneto sì della sua squadra nonostante l'ultimo pareggio per 0-0 con la Fiorentina: "Questi ragazzi vanno in campo da squadra cercando sempre di dare il massimo. Vero che in qualche partita non si è segnato ma bisogna ragionare anche su chi si è affrontato, il calendario era difficile. Il numero più importante è la classifica, che dobbiamo essere bravi a mantenere"

Pellegri è sembrato sotto tono contro la Fiorentina

"Pellegri è un giocatore validissimo, se abbiamo la fortuna e la bravura che non abbia problemi fisici è un giocatore forte. Sotto l'aspetto fisico da tanto, mi sembrerebbe ingeneroso che abbia fatto una prestazione sotto tono contro la Fiorentina. Gli attaccanti fanno tanta mole di lavoro, certo poteva fare meglio ma nel complesso la prestazione degli attaccanti è stata buona"