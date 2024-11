D'AVERSA, Ho contribuito alla vendita di Pongracic

FirenzeViola.it

Roberto D'Aversa, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro la sua ex squadra Lecce. Tra i vari temi toccati ha parlato anche dell'addio ai salentini per la rissa con l'ex attaccante del Verona Thomas Henry: "Ho pagato a caro prezzo quello che ho fatto, per me è acqua passata. Quello per cui vorrei essere ricordato è un allenatore che ha fatto esordire Dorgu che è un 2004, che con me Gallo ha fatto il campionato più bello della sua vita, che ho contribuito alla vendita di Pongracic per 18 milioni".