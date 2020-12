CUTRONE, Il Benevento accelera per l'attaccante viola

Il Benevento è pronto per accelerare per portarsi a casa il cartellino di Patrick Cutrone in uscita dalla Fiorentina. L'attaccante rientrerà dal prestito in viola e farà virtualmente ritorno al Wolverhampton prima di riprendere la via del prestito con i campani da tempo interessati al suo cartellino. Il club di Vigorito sembra destinato a concludere positivamente l'operazione superando così la concorrenza di squadre come Napoli, Bologna e Genoa. A riportarlo è Tuttosport.