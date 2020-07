CUTRONE, Addio? Non capisco perché se ne parli

Patrick Cutrone, autore del terzo gol nelle ultime tre partite, ha parlato a DAZN al termine della vittoria viola per 2-0 contro il Torino:

Avete ritrovato Kouamé questa sera.

"E' rientrato benissimo e si è visto stasera. Sono contento per i tre punti".

Il lavoro di Iachini sta funzionando, cosa le ha dato il mister in questa ripresa?

"Il mister ha sempre creduto in me ed era solo questione di allenarsi ogni giorno bene dando il 100%. Sono contento per me e per la squadra".

Si parla di tante cessioni e tanti arrivi, saresti contento di restare in viola?

"Non so perché scrivono queste cose. Io voglio stare qui e darò il massimo per la mia squadra"

Avete raggiunto la salvezza, e ora?

"Il primo obiettivo era questo e sono contento di averlo raggiunto. Vogliamo giocarcela con tutti perché siamo un'ottima squadra"

Ribery?

"Franck è un fenomeno, una leggenda. E' un onore giocare con lui e c'è solo da imparare da lui. Ce lo godiamo".