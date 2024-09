CT U21, Bove ragazzo con valori straordinari: farà bene

FirenzeViola.it

Il CT dell'Under 21 Carmine Nunziata, in conferenza stampa, ha risposto anche a una domanda sul passaggio di Edoardo Bove alla Fiorentina. Queste le parole raccolte da Italpress: "Io mi aspetto una grande stagione ma se lo aspetta anche lui e per questo è andato a Firenze, per avere più spazio per giocare. È un ragazzo così intelligente e con valori tali, che saprà sfruttare questa occasione che si merita. Gioca da due anni in Serie A e ha valori incredibili: può essere la stagione giusta per lui".